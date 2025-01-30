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أخبار مصر

الأرصاد الجوية تكشف تطورات حالة الطقس الأيام المقبلة

حالة الطقس في مصر،
حالة الطقس في مصر، فيتو

حالة الطقس، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تطورات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

 

مرتفع جوي يؤثر على طقس البلاد

وقالت "غانم" خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "المحور": نتأثر بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يساعد على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وبالتالي سنجد قيم درجات الحرارة خلال ساعات النهار أعلى من معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام بحوالي من درجتين إلى 3 درجات مئوية وتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 22 درجة مئوية.

 

درجات الحرارة 

وتابعت: "على مدار الـ4 أيام المقبلين ستظل درجات الحرارة العظمى ما بين 21 إلى 22 درجة مئوية وبالتالي سنشعر بأجواء دافئة في معظم محافظات الجمهورية، وتتجاوز العظمى  الـ27 درجة مئوية على جنوب البلاد ".

 

أجواء شديدة البرودة خلال ساعات الليل

وأكملت: "فترات الليل ستشهد انخفاضات ملحوظة في قيم درجات الحرارة، وفروق الحرارة ما بين العظمى والصغرى يتجاوز الـ12 درجة مئوية، وبالتالي الأجواء شديدة البرودة تظل هي المسيطرة على الطقس خلال ساعات البلاد".

وأشارت إلى أنه لا يوجد أي فرص لسقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة في ظل المرتفع الجوي الذي يسيطر على حالة الطقس.
 

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