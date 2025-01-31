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رياضة

نصر إبراهيم: هذه طريقة فوز الزمالك على بيراميدز

الزمالك وبيراميدز،فيتو
الزمالك وبيراميدز،فيتو

أكد نصر إبراهيم، نجم نادي الزمالك السابق، أن مباراة بيراميدز ستكون صعبة للغاية، مشددًا على أن الفوز سيمنح الفريق ثقة كبيرة في المرحلة المقبلة.

 

وقال إبراهيم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "تحركات ناصر منسي أو سيف الجزيري مفتاح فوز الزمالك ضد بيراميدز، وهدف مبكر للفريق سيكون عامل كبير في خطف الثلاث نقاط".

 

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري  

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري 

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

 

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري 

يتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

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