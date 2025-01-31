توتنهام يتأهل لملحق دور الـ 16 بالدوري الأوروبي بثلاثية أمام إيلفسبورج

تأهل فريق توتنهام إلى ملحق دور الـ16 للدوري الأوروبي بعد الفوز على أمام إيلفسبورج السويدي، بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثامنة والختامية من منافسات البطولة.

وأحرز هدف توتنهام دين سكارليت في الدقيقة 84.

وجاء الهدف الثاني عن طريق أويندامولا أجايي في الدقيقة 84.

كما أضاف ميكي مور الهدف الثالث لتوتنهام في الدقيقة 90+4.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو بهتافات جماهير إلفسبورج وهب تؤازر فريقها.

تشكيل توتنهام أمام إلفسبورج

تشكيل إلفسبورج أمام توتنهام

ويعيش مدرب توتنهام أنجي بوستيكوجلو خطر الإقالة رغم تمسك الإدارة به حال استمرار النتائج المخيبة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبينما يحتل توتنهام المركز الـ15 في الدوري الممتاز، ويبتعد بفارق 8 نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

ويحتل فريق توتنهام المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الأوروبي برصيد 17 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 2 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 17 هدفًا وتلقي 9.

ويتواجد فريق إلفسبورج في المركز السادس والعشرين بجدول ترتيب الدوري الأوروبي برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات والخسارة في مثلهم والتعادل في لقاء 1 وتسجيل 9 أهداف وتلقي 14.

وواجه نادي توتنهام في مشواره ببطولة الدوري الأوروبي أندية روما، رينجرز، ألكمار، فرينكفاروزي، قره باج الأذربيجاني، هوفنهايم وأخيرًا إيلفسبورج.

وتنص لوائح البطولة بشكلها الجديد على تأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى الدور الثاني من الدوري الأوروبي، بينما أصحاب المراكز من 9 إلى 24 فيخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والعودة لتحديد 8 فرق تشارك في الدور الثاني إلى جانب المتأهلين الثمانية، أما باقي الفرق فسوف تودع البطولة بصورة نهائية.

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