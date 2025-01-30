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خارج الحدود

رويترز: ترامب يقرر فرض 25% رسوم جمركية على كندا والمكسيك

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أكدت وكالة رويترز، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول: إنه سيزور بعض عائلات ضحايا حادث تحطم الطائرتين بواشنطن- وفقا لنبأ عاجل.

 

رسوم جمركية على كندا والمكسيك

وأضافت “رويترز” أن دونالد ترامب يقول إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك.

 

عملية إعادة الرهائن

وقال ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للشرق الأوسط، مساء اليوم الخميس، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ملتزم بعملية إعادة الرهائن، مضيفا: "علينا أن ننهي المرحلة الأولى وننفذها بشكل صحيح ثم ننتقل إلى الثانية".

إعادة إعمار قطاع غزة

وبحسب موقع «أكسيوس» الأمريكي تابع مبعوث ترامب: "رسالتي لنتنياهو والوزراء الذين التقيتهم هي ضرورة الاستمرار في تنفيذ الصفقة، وما شاهدته خلال زيارتي لقطاع غزة غير صالح للسكن".

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رويترز الرئيس الأمريكى ترامب ضحايا حادث تحطم الطائرتين واشنطن المكسيك كندا

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