الجمعة 31 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نجم الزمالك السابق: زيزو جزء من الفريق فقط والتفكير الآن في المادة وليس الانتماء

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

قال محمد صلاح نجم الزمالك السابق، إن مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب تأخر كثيرًا في ملف الصفقات.

وتابع محمد صلاح خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" نادي الزمالك يجب أن يتعاقد مع ثنائي قلب دفاع في أسرع وقت".

وأكمل:" نغمة الغضب من عدم المشاركة أصبحت جديدة وعلى المدرب أن يكون مسيطر على الفريق".

وأضاف:" بنتايج لا يستحق مبلغ مليون دولار وهذا الرقم من الأفضل أن يدفع في جناح أو مهاجم".

واستطرد:" نادي أحد السعودي سعيد برحيل ميشالاك عن الفريق".

زيزو جزء من فريق الزمالك

وأردف:" زيزو جزء من فريق الزمالك وليس الفريق بالكامل وملف التجديد تأخر كثيرًا".

واختتم نجم الزمالك السابق:" اللاعبين حاليًا لا يفكرون سوى في المادة وليس الانتماء".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، غدا الجمعة استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري  

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز غدا الجمعة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

 تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري 

يتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد صلاح زيزو الزمالك نادي الزمالك بنتايج

مواد متعلقة

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

جناح فرنسي يقترب من الزمالك قبل غلق القيد الإفريقي

زغلول صيام يكتب: مجلس الزمالك فشل في صفقة بن شرقي وتجديد زيزو.. المفروض لبيب يضرب الأرض تطلع بطيخ!

زيزو يقود تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة بالدوري
ads

الأكثر قراءة

أزمة صفقات الزمالك الشتوية تصل أقسام الشرطة، وحسين لبيب يحرر محضرًا

طقس الغد، أمطار ورياح على هذه المناطق

رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي في القاهرة 2025

رسميا.. الكاف يقرر مد القيد للبطولات الإفريقية حتى 28 فبراير المقبل

كرواتيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي بطولة العالم لكرة اليد

أبو عبيدة يعلن استشهاد محمد الضيف وعدد من القيادات بحماس

شاهد أهداف ومهارات الفرنسي إيلي يوان المرشح للانضمام إلى الزمالك

ما عقاب المنافقين ومنزلتهم وصفاتهم كما وردت في سورتي البقرة والمنافقون؟

منوعات

المزيد

دولة أوروبية تواجه 72 ساعة من الظلام لهذا السبب

باحثون يكتشفون سبب الانحناء غير العادي لسطح الأرض في العراق

إعلان موعد انفصال مركبة "بروجريس" الروسية عن المحطة الفضائية

شاب تركي يتراجع عن إنهاء حياته في المحاولة 232

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

أحدث أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الـ 11 من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 31 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الأشجار في المنام وعلاقتها بتولي منصب مرموق

ما عقاب المنافقين ومنزلتهم وصفاتهم كما وردت في سورتي البقرة والمنافقون؟

المزيد
الجريدة الرسمية