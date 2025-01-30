زغلول صيام يكتب: مجلس الزمالك فشل في صفقة بن شرقي وتجديد زيزو.. المفروض لبيب يضرب الأرض تطلع بطيخ!

أزعم أنه لا تربطني ثمة علاقة بمجلس إدارة نادي الزمالك الحالي من قريب أو بعيد باستثناء صداقة طويلة وممتدة مع اللواء أحمد سليمان - لم أتحدث معه منذ انتخابه - وصداقة قصيرة مع المهندس هشام نصر وليدة موقف نصرته فيه على الظلم الذي وقع عليه أثناء رئاسته لاتحاد كرة اليد، وفيما عدا ذلك ليست لي علاقة من قريب أو بعيد بأحد في المجلس.

تلك كانت مقدمة لا بد منها قبل أن أكتب كلماتي بعد أن كيلت الاتهامات لهذا المجلس ومحاولة تقليب الجماهير عليهم بعد فشل التجديد لزيزو وتعثر صفقة بن شرقي وعدم وجود تدعيمات في يناير ترضي طموح جماهير الزمالك.

ولكن على ما يبدو أن الجميع نسي الظرف الذي تولي فيه هؤلاء المهمة وهي ظروف كانت كفيلة بأن تأتي بما لا يحمد عقباه… ظروف صعبة جدا تجاوزوها من أجل فتح القيد، وضم صفقات جديدة، وإلا كان الزمالك سيصبح مثل الإسماعيلي غير قادر على قيد لاعبين جدد.

أحكام كثيرة في دوائر الفيفا إما الدفع أو عدم القيد.. مدربون ولاعبون والتزامات كثيرة تنوء بها الجبال ورغم ذلك تجاوزوها حتى يتمكن الفريق من الوقوف على قدميه.

في هذه الظروف نجح الزمالك في الفوز بالكونفدرالية.. ليس هذا فحسب وإنما فاز بالسوبر الأفريقي، والآن صعد أول مجموعته لدور الـ8 في الكونفدرالية، وما زال ينافس في الدوري... نسمع عن أرقام فلكية، وكيف لهم بتلك الأموال التي يطلب بها زيزو أو طلب بها بن شرقي.

وهل المطلوب أن يضرب حسين لبيب الأرض بقدميه وتطلع "بطيخ" أو كنزا من تحت الأرض.. الأكيد أن هناك رجالا مخلصين دفعوا من جيوبهم حتى يظل الزمالك واقفًا على قدميه حتى تلك اللحظة… ورغم ذلك لم ينتظروا كلمة شكر واحدة من هذا أو ذاك.

ملايين دفعها عشاق الزمالك في تجديد أحمد فتوح وترضية البعض، وما زال هناك من يشكك في ولائهم وانتمائهم.. هم يقدمون دون انتظار كلمة شكر واحدة.

نعم من حق جماهير الزمالك أن تطمح وتتطلع للأفضل، ولكن أيضا من حقها أن تلتمس العذر لمن يتولى المسئولية وليس الهجوم عليه وتحميله مسئولية العثرات التي يواجهها.

نعم هناك أخطاء في إصدار بيانات هزيلة، وهناك أمور أخرى، ولكن كل هذا لا يجب أن يكون ذريعة لهدم ما تم بناؤه خلال الشهور الماضية.

كتبت كلماتي وهدفها صالح الزمالك وليس دفاعًا عن أشخاص بقدر ما هو تقدير موقف.. ويبقى للحديث بقية.

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