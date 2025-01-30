الزمالك: تعاقدنا مع صفقتين أجانب ولن يكون هناك أزمات مالية

أكد المنتج جمال العدل، عضو لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بنادي الزمالك، أن مباراة بيراميدز "عُنق زجاجة" للفريق الأبيض، مشددا على أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة في الموارد المالية.

وقال العدل في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "أعد جماهير نادي الزمالك بتحسن الأمور المالية في الفترة المقبلة، وأتمنى تحقيق الفوز غدا من أجل الصدارة وأبرمنا صفقتين من الدوري المحلي اليوم وغدا سيكون هناك صفقتين أجانب وفقا لطلبات كريستيان جروس".

وأضاف: "كل صفقات الزمالك الحالية تمت بموافقة كريستيان جروس، وتعاقدنا مع صفقتين أجانب مغربي وأفريقي وسيتم الانتهاء من كافة التفاصيل غدا من أجل قيدهم في القائمة الإفريقية".

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز غدا الجمعة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري

يتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

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