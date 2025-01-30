الدوري الأوروبي، براجا يتقدم على لاتسيو 0/1 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة سبورتينج براجا البرتغالي ضد لاتسيو الإيطالي بنتيجة 0/1 للأول، في المباراة التي تجرى مساء اليوم الخميس، على الملعب البلدي في براجا، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الأوروبي.

سجل ريكاردو هورتا هدف براجا في مرمى لاتسيو في الدقيقة 6.

تشكيل براجا ضد لاتسيو

تشكيل لاتسيو أمام براجا

نجم مانشستر يونايتد يتحدث عن الوصول لنهائي الدوري الأوروبي

أعرب برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد، ارتياحه بعد الفوز المتأخر على رينجرز 2-1، ضمن الجولة السابعة بالدور الأول من مسابقة الدوري الأوروبي.

وسجل فرنانديز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، ليحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع على سلم الترتيب، ويقترب من ضمان التأهل المباشر إلى ثمن النهائي.

وقال فرنانديز، في تصريحات لشبكة "تي إن تي سبورتس": "أعرف ماذا يعني الفوز بالمباريات بالنسبة للجماهير، نريد حقًا الفوز، نحن محبطون لأننا لم كان لدينا مرونة لكننا لم نلعب كرة قدم جيدة أمام ليفربول وآرسنال، وكانت لدينا مباراة ضد برايتون والتي لم تكن لصالحنا".

وأضاف: "نريد أن نجتاز الدوري الأوروبي ونصل إلى النهائي، نريد أن نحتل مركزا بين الثمانية الأوائل حتى لا نضطر إلى لعب مباراتين إضافيتين".

وتابع: "لا يتعلق الأمر بالشخصية، لا يمكننا إظهار ذلك عندما نستقبل هدفًا، نستقبل هدفًا في وقت متأخر وعلينا تسجيل هدف في وقت متأخر".

وأكمل: "في هذا النادي، تحتاج إلى الفوز في كل مباراة. تعلم أنه إذا لم تفز بالمباريات هنا، فسيكون الأمر صعبًا، آمل ألا يعتاد مشجعونا أبدًا على خسارة المباريات، آمل أن يؤمنوا بهذا الفريق للفوز بالمباريات".

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