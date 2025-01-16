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حوادث

أمن القاهرة يكشف تفاصيل سقوط فتاة من الطابق الرابع بالمقطم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تفاصيل سقوط فتاة من شرفة شقتها بالطابق الرابع في منطفة المقطم، تبين أن الفتاة تعرضت لحالة تعذيب وحشية من قبل زوجة والدها.

وأضافت التحريات، أن الفتاة تبلغ من العمر 17 سنة، تعرضت للتعذيب من قبل زوجة والدها، وأنه أثناء التعدى عليها هربت منها وقامت بالقفز من شرفة الشرقة فسقطت على الأرض مما أسفر عن إصابتها بكسور وكدمات متفرقة بجسدها.

 

سقوط فتاة من الطابق الرابع بالمقطم
تلقى المقدم محمد نبيل رئيس مباحث قسم شرطة المقطم، إخطارا من المستشفى العام، يفيد باستقبالها فتاة مصابة بكسور وجروح، جراء سقوطها من علو بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
 

وبإجراء التحريات والاستماع لأقوال الجيران وشهود عيان، تبين الفتاة تعرضت للتعذيب من قبل زوجة والدتها، وأثناء تعدى زوجة والدها عليها بالضرب هربت منها وتوجهت إلى شرفة الشقة بالطابق الرابع وقامت بالقفز منها.
 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط زوجة والدة المجنى عليها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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