الخميس 30 يناير 2025
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رياضة

جماهير إيلفسبورج تزحم شوارع لندن قبل مواجهة توتنهام (فيديو)

جماهير إلفسبورج،فيتو
جماهير إلفسبورج،فيتو

امتلأت مدينة توتنهام بجماهير فريق إيلفسبورج السويدي، التي زحمت المدينة ومحطات المترو قبل مواجهة فريق توتنهام بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة والختامية من منافسات مرحلة الدوري الأوروبي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو بهتافات جماهير إلفسبورج وهب تؤازر فريقها.

 

 

 

تشكيل توتنهام أمام إلفسبورج 

 

تشكيل إلفسبورج أمام توتنهام 

يسعى توتنهام المتعثر في الدوري الإنجليزي الى حسم تأهله قاريًا بتحقيق نتيجة إيجابية أمام جماهيره وعلى ملعبه بعد سلسلة من النتائج السلبية في المسابقة المحلية.

ونجح نادي توتنهام أوروبيًا في التواجد بشكل أقوى في الدوري الأوروبي خاصة وأنه يحمل في طموحاته الرغبة الكبيرة في تحقيق اللقب لتعويض الإخفاق المحلي حاليًا.

ويعيش مدرب توتنهام أنجي بوستيكوجلو خطر الإقالة رغم تمسك الإدارة به حال استمرار النتائج المخيبة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبينما يحتل توتنهام المركز الـ15 في الدوري الممتاز، ويبتعد بفارق 8 نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

في المقابل يسعى الفريق السويدي الى تحقيق المفاجأة والفوز على توتنهام أو الخروج بنقطة التعادل لضمان التأهل للدور التالي خاصة وأنه يتواجد بالمركز العشرين وأي خسارة قد تعرض مستقبله للخطر في الدوري الأوروبي.

ويحتل فريق توتنهام المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الأوروبي برصيد 14 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 2 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 14 هدفًا وتلقي 9.

ويتواجد فريق إلفسبورج في المركز العشرين بجدول ترتيب الدوري الأوروبي برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات والخسارة في مثلهم والتعادل في لقاء 1 وتسجيل 9 أهداف وتلقي 11.

وواجه نادي توتنهام في مشواره ببطولة الدوري الأوروبي أندية روما، رينجرز، ألكمار، فرينكفاروزي، قره باج الأذربيجاني، هوفنهايم وأخيرًا إيلفسبورج.

وتنص لوائح البطولة بشكلها الجديد على تأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى الدور الثاني من الدوري الأوروبي، بينما أصحاب المراكز من 9 إلى 24 فيخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والعودة لتحديد 8 فرق تشارك في الدور الثاني إلى جانب المتأهلين الثمانية، أما باقي الفرق فسوف تودع البطولة بصورة نهائية.

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