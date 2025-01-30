وزيرة التضامن تشيد بجهود والدة صائد الخلايا الإرهابية في الشرقية (فيديووصور)

اعربت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن فخرها بالجهود الكبيرة التى تبذلها النائبة عائشة ابوهاشم عضو مجلس الشيوخ ووالدة الشهيد العقيد محمد عيد ثم طلبت مصافحتها والتقاط الصورالتذكارية معها.

يذكران الحاجة عائشة أبو هاشم هي والدة العقيد محمد عيد وكيل فرع مباحث أمن الدولة بالشرقية الأسبق والملقب بصائد الخلايا الإرهابية والذى اغتالته يد الإرهاب الغاشم قبل نحو11 عاما.

جاء ذلك اثناء مشاركة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مساء اليوم الخميس في احتفالية مبادرة"يدوم الفرحة" بمحافظة الشرقية لمؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع احد البنوك المصرية.

توزيع الأجهزة الكهربائية على الفتيات الأكثر استحقاقا ضمن مبادرة "يدوم الفرح"

وذلك لتجهيز العرائس وتوزيع الأجهزة الكهربائية على الفتيات الأكثر استحقاقا ضمن مبادرة "يدوم الفرح" التي نجحت في دعم 3404 عرائس منذ انطلاقها في عام 2022.

بالتعاون مع محافظة الشرقية لتجهيز 250 عروسة.. حياة كريمة تنظم احتفالية يدوم الفرح بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو

وشهد الاحتفالية حضورالمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والسفيرة نبيلة مكرم المدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ودكتورة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة وسامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك والدكتورة غادة توفيق مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية والدكتورمحمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

بالتعاون مع محافظة الشرقية لتجهيز 250 عروسة.. حياة كريمة تنظم احتفالية يدوم الفرح بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو2

توزيع أجهزة كهربائية على 250 عروسة

وخلال الاحتفالية تم توزيع أجهزة كهربائية على 250 عروسة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مظلة التكافل الاجتماعي.

وأعربت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن فخرها وسعادتها بالمشاركة في هذه الاحتفاليةالتي تعكس أسمى معاني التضامن والمحبة تحت شعار “يدوم الفرح” حيث نحتفل معا بزفاف وتجهيز 250 عروسة في مبادرة كريمة تعكس روح التكافل والاهتمام برسم البهجة على وجوه أبنائنا وبناتنا.

وأوضحت مرسي، أن احتفالية اليوم رسالة أمل وتجسيد حي لما يمكن أن يتحقق عندما تتضافر جهود الخيرمن الدولة ومؤسساتها والمجتمع المدني والقطاع الخاص فمؤسسة حياة كريمة تواصل بإصرار دعم الفئات الأولى بالرعاية، لتساهم ليس فقط في تحسين حياتهم المعيشية بل أيضا في بناء أسر مصرية متماسكة ومزدهرة.

بالتعاون مع محافظة الشرقية لتجهيز 250 عروسة.. حياة كريمة تنظم احتفالية يدوم الفرح بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو3

برنامج الألف يوم الأولي في حياة الطفل

وأكدت،أن الوزارة تؤمن أن تكوين الأسرة هواللبنة الأساسية لنهضة المجتمع ومن هنا يأتي حرص الوزارة على دعم مثل هذه المبادرات التي تجمع بين التمكين الاقتصادي والاجتماعي وتوفيرالاستقرار النفسي والمعنوي لشبابنا وتضع وزارة التضامن في مقدمة كافة برامجها ومبادراتها تكوين الأسرة فتقدم الدعم النقدي تكافل كاستحقاق للأسرة وتعمل على النهوض بها من خلال برنامج الألف يوم الأولي في حياة الطفل وتحث المرأة على زيادة الدور الإنتاجي في مقابل تخفيض الدور الإنجابي وتقدم برنامج تنمية الطفولة المبكرة لتأهيل وتنمية الأطفال في سن الطفولة.

كما تقدم مكونا هاما داعية الجميع للاستفادة منه وهو برنامج مودة لتأهيل المقبلين على الزواج موضحة أنه في إطار مبادرة يدوم الفرح نفذ برنامج "مودة" دورات تدريبية لـ 422 شابا وفتاة في محافظات السويس والوادي الجديد وجنوب سيناء والمنيا ويجري التخطيط التشاركي حاليا مع مؤسسة حياة كريمة لتوسيع نطاق هذه الدورات لتشمل جميع المستفيدين من المبادرة على مستوى جميع المحافظات.

بالتعاون مع محافظة الشرقية لتجهيز 250 عروسة.. حياة كريمة تنظم احتفالية يدوم الفرح بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو33

تدريب المستفيدين بمحافظات الشرقية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد

حيث ستشهد الفترة المقبلة تدريب المستفيدين بمحافظات الشرقية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد، بالإضافة إلى ذلك يوفر البرنامج منصة رقمية متطورة وتفاعلية هي منصة "مودة" تتيح للمستخدمين الوصول إلى محتوى تعليمي وتوعوي قيم.

كما يقدم البرنامج خدمة "اسأل مودة" للإجابة على استفسارات الشباب الذين استفادوا من مبادرات البرنامج البالغ عددها 16 مبادرة.

والدة الشهيد محمد عيد مع وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو

وتوجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص التهنئة للحضورمتمنية لهم حياة مليئة بالحب والتفاهم والاستقرار كما تقدمت بالشكروالتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة الرائعة التي تمثل نموذجًا ملهما للعمل التنموي المسؤول متابعة: “معا نستطيع أن نصنع الفارق ومعا نؤسس لمستقبل عنوانه الإنسانية..من إنسان إلى إنسان… معًا نصنع حياة كريمة”.

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