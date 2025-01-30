كريستيانو رونالدو يحدد موعد عودته إلى ريال مدريد

فتح البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، باب العودة إلى ناديه الأسبق ريال مدريد الإسباني.

أرقام رونالدو مع ريال مدريد

ولعب رونالدو في صفوف ريال مدريد خلال الفترة بين 2009 إلى 2018 كما ساهم في تحقيق العديد من البطولات على رأسها لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

ورحل رونالدو عن ريال مدريد في صيف 2018 إلى يوفنتوس الإيطالي ثم عاد إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل أن يرحل خارج أوروبا بالانضمام إلى النصر السعودي.

رونالدو يفتح باب العودة إلى ريال مدريد ويحدد الموعد

وقال رونالدو عبر برنامج "الشيرينجيتو" حول عودته إلى ريال مدريد: "ربما بعد انتهاء مسيرتي يمكن أن يحدث شيء ما".

وينتهي عقد رونالدو صاحب الـ39 عامًا مع النصر السعودي بنهاية الموسم الحالي ولم يجدد عقده بشكل رسمي حتى الآن.

ووصل رونالدو اليوم الخميس إلى القصيم للمشاركة مع فريقه أمام الرائد بالدوري السعودي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.