فاتن حمامة.. قدمت أفلامًا ترسخ للاشتراكية ومبادئ ثورة يوليو.. اتجهت إلى الدراما في سنواتها الأخيرة.. و6 أعمال لها ضمن قائمة الأفضل

فاتن حمامة ، ممثلة من الزمن الجميل، سيدة الشاشة العربية، لديها ذكاء وعبقرية وصدق في الأداء، منذ بدأت أول أدوارها في الثامنة من عمرها بدور أنيسة في فيلم “يوم سعيد” مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، قامت بأدوار سينمائية ناجحة فمن ينسى لها دور آمنة فى “دعاء الكروان” تبعه مشوار طويل امتد أكثر من ستين عاما، نجحت فى دور البنت البريئة، لقبت بـ “سيدة الشاشة العربية”. ورحلت فى مثل هذا اليوم عام 2015.

ولدت سيدة الشاشة العربية عام 1931 بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، وكان والدها أحمد حمامة يعمل في وزارة التربية والتعليم، سكنت أسرتها شارع إسماعيل أبو جبل بحي الناصرية ومنها إلى حي الدقي، وفازت بمسابقة أجمل طفلة في مصر، أرسل بعدها والدها صورة لها إلى المخرج محمد كريم الذي كان يبحث عن طفلة تقوم بالتمثيل مع في فيلم "يوم سعيد" عام 1940.

اكتشفها يوسف وهبى فى ملاك الرحمة

التحقت فاتن حمامة بمعهد التمثيل الذي افتتحه زكي طليمات آنذاك بشارع نوبار، وأعطاها زكي طليمات اهتمامًا بها، حتى إنه دربها على إخفاء لدغة الراء عندها، ثم شاهدها الفنان يوسف وهبي فقدمها في فيلمي: ملاك الرحمة، القناع الأحمر لتبدأ أول خطوات مشوارها الفنى، لكن كانت انطلاقتها الأولى عام 1950 فى فيلم "بابا أمين" أول أفلام المخرج يوسف شاهين تبعته مجموعة من الأفلام هى علامة فى تاريخ السينما.

فاتن حمامة فى فيلم الحرام



قدمت فاتن حمامة أفلاما ترسخ للاشتراكية ومبادئ ثورة يوليو مثل: صراع في الوادي مع يوسف شاهين، وأرض السلام، سيدة القصر مع المخرج كمال الشيخ عام 1957، لم أبك أبدا مع حسن الإمام، الباب المفتوح مع هنري بركات عام 1963.

وصفها عبد الوهاب بالنبع الصافي

وقال عنها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب: فاتن حمامة أيام كانت صغيرة في يوم سعيد لم ترهب الكاميرا ولم تخش مواجهة الكبار، ومنذ ذلك التاريخ ارتبطت فاتن حمامة بالسينما المصرية حتى أصبحت نبعا عميقا صافيا وثريا لها.

فاتن حمامة وعبد الحليم حافظ فى أيامنا الحلوة

ومن الأفلام التي قدمتها فاتن حمامة والتي تزيد عن 100 فيلم "لك يوم يا ظالم" للمخرج صلاح أبو سيف، كما شاركت فى أول أفلام يوسف شاهين في السينما وهو "الله معنا" الذي منع عرضه في بادئ الأمر بسبب صورة محمد نجيب فى خلفية التصوير، ثم كان فيلم “صراع في الوادي” الذي نالت عنه العديد من الجوائز، فيلم دعاء الكروان ونهر الحب، لا وقت للحب، موعد مع السعادة، الخيط الرفيع، امبراطورية ميم، "لا تطفئ الشمس" عن قصة إحسان عبد القدوس، وفيلم موعد مع الحياة عام 1954 وهو الفيلم الذي سميت بعده بسيدة الشاشة العربية وآخر أفلامها "أرض الأحلام" عام 1998.

وهناك عدد من الأفلام السينمائية التي قدمتها فاتن حمامة لتكون ضمن أفضل 100 فيلم سينمائي، ومنها: "الحرام، دعاء الكروان، ابن النيل، صراع في الوادي، أيامنا الحلوة، بين الأطلال، وفي محاولة لمنافسة الفنان عمر الشريف بعد زواجها منه خرجت بأفلامها إلى العالمية عندما قدمت فيلم "القاهرة" الإنجليزي بمشاركة كل من: أحمد مظهر، جورج ساندرز، ريتشارد جونسون، جون ميلتون.

فاتن حمامة

فى سنواتها الأخيرة اتجهت فاتن حمامة إلى الدراما فقدمت ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، وجه القمر.

تقول الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد التى مثلت فاتن حمامة قصتها فى مسلسل ليلة القبض على فاطمة: عشق الوطن كان يجرى في دماء فاتن حمامة، فكانت تحرص على متابعة جميع الأحداث التي مرت بها مصر حتى وصلت إلى النضج الفني والشخصى غير المسبوق ولا أنسى عبارتها الأخيرة في مسلسل ليلة القبض على فاطمة حين قالت "ماتخافوش اتكلموا، ما بيضيعش حق وراه مطالب" فاتن قدمت المرأة في جميع حالاتها، وكانت خير ممثل لها فقدمت أدوار الفتاة الصغيرة والمراهقة والفلاحة والبورسعيدية والأرستقراطية، تعلم منها الجميع إنسانية الفن، حتى الأدوار الشريرة التي قدمتها بإنسانية وإحساس بعيدا عن المبالغة، هي نموذج للفنان المثقف المنحاز لبلده.

الأبنودى يصفها بالظاهرة الطبيعية

ويحكى الشاعر عبد الرحمن الأبنودى عن ذكرياته العمل مع فاتن فيقول: لم تكن الست فاتن حمامة ــ كما كان يناديها ــ ممثلة جيدة او عظيمة فقط لكنها كانت ظاهرة طبيعية مثلها مثل الصيف والشتاء، ومنذ أن خرجنا إلى الدنيا وهى تبهرنا بقدر كبير من اللياقة الفنية والمستوى العالى الذى لم تتنازل عنه مرة واحدة، تعاملت معها اكثر من مرة، وقد اختارت أن تصنع أفلاما قصيرة تخرج سينمائيا على أن تكون مدة الفيلم ساعة واحدة منها فصل من مسرحية أغنية الموت لكنه لم يعرض بعد.

زواج الممثلة والمخرج

تزوجت سيدة الشاشة فاتن حمامة ثلاث مرات، كانت الزيجة الأولى وهى في بداياتها عام 1947 من المخرج عز الدين ذو الفقار وعن هذه الزيجة تقول: تعرفت على المخرج عز الدين ذو الفقار وكان يستعد لإخراج فيلم "أبو زيد الهلالي"، وكان من المتفق عليه أن تقوم إلهام حسين بدور البطولة، وفوجئت بإسناد الدور لي، وكان الفيلم نقلة كبيرة في حياتي الفنية، وأصبحت من نجمات الصف الأول، وبعد انتهاء عرض الفيلم تقدم عز الدين ذو الفقار طالبًا يدي فوافق والدي على طلبه بشرط أن يؤجل كل الإجراءات إلى ما بعد انتهائي من الدراسة، لكننا صممنا وقدمنا معا فيلم "خلود" وأصبحنا زوجين، ورزقت منه بابنتي نادية، ودب الفتور والغيرة فكان الطلاق.

فاتن حمامة مع الزوج الثانى عمر الشريف



والزيجة الثانية الفنان عمر الشريف تقول فاتن حمامة عن هذه الزيجة: تأكدت أثناء تصوير فيلم "صراع في الوادي" من حبي لعمر الشريف وانتهى الأمر بالزواج بعد أن أشهر إسلامه، واشتركنا معا في بطولة أفلام "أيامنا الحلوة، صراع في الميناء، لا أنام، سيدة القصر"، ورزقت منه بابني الوحيد طارق، ولا أنكر أنني كنت شديدة الغيرة عليه، واستحال استمرار زواجنا فتم الطلاق، وكانت أكبر أخطائى أنى عشت بقلبى فقط، وكان الزواج الثالث من الدكتور محمد عبد الوهاب أستاذ الأمراض الجلدية واستمر الزواج أكثر من أربعين عاما حتى الرحيل.

رفضت إقامة العزاء

ونظرا لإصابة فاتن حمامة بمتاعب في القلب في سنواتها الأخيرة فقد أصيبت بهبوط حاد في الدورة الدموية لتفارق الحياة في مثل هذا اليوم من يناير 2015، وصرح المحيطون بها بأنها في الأيام الأخيرة كانت تشعر بقرب الموت وأوصت أقاربها بعدم إقامة عزاء، حيث كانت ترى أن الإنسان بعد موته لن يأخذ شيئا معه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.