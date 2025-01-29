أولى الصفقات لتدعيم صفوفه، أهلى جدة يضم لاعب أيندهوفن الهولندي رسميا

أعلن نادي أيندهوفن الهولندي، انتقال لاعب الفريق ماثيو دامس إلى نادي أهلي جدة السعودي بعد إتمام النادي كافة التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الحالي.

أهلي جدة السعودي يضم دامس

ونشر نادي أيندهوفن بيانا رسميا عبر حسابه على موقع أكس: "أكد فيه انتقال لاعب الفريق ماثيو دامس إلى النادي الأهلي، بعد حسم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية خلال الساعات الماضية، ليكون اللاعب أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي الجاري.



وجاء التعاقد مع ماثيو دامس، بناءً على رغبة ماتياس يايسله المدير الفني للفريق، الذي طالب بضرورة حسم الصفقة، والتعاقد مع اللاعب لتدعيم صفوف النادي الأهلي.



وكان النادي الأهلي، فاز في مباراته الأخيرة على الرياض بخماسية في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الماضية من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.