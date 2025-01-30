ليالي شباب الإسكندرية، احتفالية فنية ومعرض لدعم المواهب والتمكين الاقتصادي للمرأة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتور صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، احتفالية فنية ومعرضا لمنتجات أندية الفتاة والمرأة.

يشارك فيه أعضاء وعضوات مراكز الشباب والأندية الشعبية وأعضاء نادي الصيد وتسويق المنتجات للشباب والفتيات بالإسكندرية بعدد 100 عارض وعارضة تتمثل المعروضات (راتان ـ جلود ـ ديكوباج ـ شموع - مكرمية ـ خشب ـ ستان ـ ايموجي ـ كورشيه ـ ورود ـ خيش ) وحفل فني لفرق طلائع الفن التعبيري بمراكز شباب (سموحة والحرية) تحت شعار ليالي شباب الإسكندرية.

ويهدف المهرجان إلى إسعاد المواطن السكندري بكافة أطيافه وأعماره وإدخال السرور والبهجة في نفوس المواطن السكندري من خلال أنشطة مختلفة ( رياضية -- فنية - ثقافية - ترفيهية)

وفي تصريح لها، قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية: إن فعاليات هذه الليلة تتضمن فقرات استعراضية مثل (بامبوطي ـ فلاحي ـ هندي ـ تنورة ـ صعيدي ـ إسكندراني ـ روسي) وعروض فنية متنوعة بمشاركة فرق مراكز شباب ( سموحة والحرية )

وأعربت عن سعادتها بمشاركة 100 عارض وعارضة في المعرض المنفذ بنادي الصيد لعرض منتجات أندية الفتاة والمرأة وكذلك صفحة تسويق المنتجات للشباب والفتيات وأن هذه المنتجات التي يتم عرضها تبدأ بورش عمل لتعليم حرفية يدوية أو تراثية أو فنية وينتهي إلى يقوم كل شخص بتنفيذ المشروع الصغير الخاص به.

وأضافت: لا ننسى أن أندية الفتاة والمرأة تهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة الذي يعد إحدى الركائز الأساسية ويتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

‎ وأكدت صفاء أن هدفنا إسعاد المواطن السكندري وتوسيع قاعدة المشاركين في الأنشطها المختلفة ورفع مستوى اللياقة البدنية وتنفيذ الأنشطة في أماكن مختلفة مثل (الميادين - المناطق الآهلة بالسكان).

جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومجلس إدارة نادي الصيد وقيادات مديرية الشباب والرياضة والإعلاميين.

وأكدت أننا سوف نصل إلى المواطن السكندري في كل الأماكن وكل الأحياء وأن الأنشطة الرياضية مستمرة كل يوم جمعة بموقف سبورتنج وألعاب متنوعة (راكت ـ جري ـ مشي ـ ألعاب صغير ـ نط الحبل )

وانتظروا مفاجآت عديدة في مناطق كثيرة بعروس البحر.

يأتي هذا تحت رعاية م وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

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