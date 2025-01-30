كتب التراث الأكثر مبيعا في جناح دار الكتب بمعرض الكتاب

تشارك دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، بنشاط ثقافي مكثف خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب، وشهد جناح دار الكتب والوثائق القومية في المعرض إقبالا كبيرا من جمهور المعرض لتفرد عناوين إصداراتها في النشر النوعي والعام خاصة أمهات الكتب التراثية.

تصدرت عدد من الكتب قائمة الأكثر مبيعا وهى: نهاية الأرب في فنون الأدب لشهاب الدين النويري في ٣٣ مجلد، السلوك لمعرفة دول الملوك، أبكار الأفكار في أصول الدين، عجائب الآثار في التراجم والأخبار، مدارج السالكين، والشاهنامة لأبي القاسم الفردوسي من تحقيق الدكتور عبد الوهاب عزام.

كما حرص زوار جناح دار الكتب والوثائق على اقتناء كتاب كليلة ودمنة الذي تتيحه الدار في نسختين: النسخة أصلية، ونسخة محققة بالألوان. يضم الكتاب حكايات رمزية كتبها الحكيم الهندي بيدبا من عالم الحيوان مقصود بها توجيه العظة للإنسان. نقلها إلى العربية عبد الله بن المقفع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.