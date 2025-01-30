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رياضة

الدوري السعودي، أهلي جدة يكتفي بهدف في مرمى العروبة بالشوط الأول (فيديو)

أهلي جدة، فيتو
أهلي جدة، فيتو

تقدم فريق أهلي جدة، بهدف دون رد أمام العروبة بالشوط الأول في المباراة التي تقام ضمن الجولة الـ 18 من الدوري السعودي.

وأحرز هدف أهلي جدة زياد الجهني في الدقيقة 9 من الشوط الأول.

 

 

تشكيل أهلي جدة 

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي، روجر إيبانيز، ديميرال، سعد بالعبيد.

وسط الملعب: زياد الجهني، فراس البريكان، جابري فيجا.

خط الهجوم: رياض محرز، روبرتو فيرمينو، إيفان توني.

ويسعى فريق أهلي جدة لمواصلة طريق الانتصارات على مستوى دوري روشن السعودي، وذلك عن طريق هزيمة العروبة في لقاء الغد بالدوري.

كما يرغب فريق أهلي جدة في تحسين مركزه بدوري روشن السعودي للموسم الحالي، وهو ما لن يتحقق إلا بمواصلة طريق الانتصارات.

أما فريق العروبة الأول لكرة القدم، فيبحث عن تحقيق نتيجة الفوز على حساب أهلي جدة؛ وذلك من أجل الهروب من صراع الهبوط.

جدول الترتيب قبل مباراة أهلي جدة أمام العروبة في دوري روشن السعودي


يتواجد الأهلي في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد فريق العروبة في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.

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