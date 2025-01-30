دعاء حكم تكشف تفاصيل ظهورها في مسلسل "صفحة بيضا"

تشارك الفنانة دعاء حكم كضيفة شرف خلال حلقات مسلسل "صفحة بيضا" مع النجمة حنان مطاوع والذي يتم عرضه حاليًا من السبت للأربعاء على قناة DMC ومنصة watch it.

ظهور دعاء حكم في مسلسل صفحة بيضا

وتظهر دعاء حكم في النصف الثاني من أحداث العمل الذى يدور فى إطار اجتماعي تشويقى.

وكشفت دعاء حكم عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل "صفحة بيضًا" موضحة في تصريحات صحفية أنها تجسد خلال أحداث العمل شخصية مديرة مكتب رجل أعمال، وتلتقى حنان مطاوع وتتطور العلاقة بينهما، مشيدة بالعمل مع حنان مطاوع حيث تعتبرها من الممثلات الموهوبات وأنها تحب تمثيلها.

مسلسل صفحة بيضا

مسلسل "صفحة بيضا" بطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، نور محمود، عمر الشناوى، أحمد ماجد، أحمد الشامي، طاهرة، تيسير عبد العزيز، أحمد والي، أيسل رمزي، كريم عبد الخالق، أميرة حافظ، الطفلة دالة حربي، وظهور خاص للفنانين يوسف حشيش، أيمن الشيوي، نبيل علي ماهر، ماجدة منير، مجدي السباعي، وضيوف الشرف دعاء حكم، جمال يوسف، عبد الرحيم حسن، حنان يوسف، حسن العدل، سامح الصريطي، ميمي جمال، والعمل من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن.

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