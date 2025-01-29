مؤلف مسلسل صفحة بيضا يعلق على أداء ميمي جمال

علق المؤلف حاتم حافظ، مؤلف مسلسل صفحة بيضا، على أداء الفنانة ميمي جمال في المسلسل.

وكتب حاتم حافظ عبر حسابه على موقع فيس بوك: “اسمحوا لي أعبر عن سعادتي الكبيرة بالفنانة ميمي جمال وانبهاري بقدرتها على تجسيد شخصية فوزية فوق ما كنت أتخيلها”.

وتابع: "الحقيقة الست دي جميلة جمال على كل المستويات..محظوظين بيكي يا أستاذة والله

#صفحة_بيضا".

مسلسل صفحة بيضا

وانطلق مؤخرًا عرض مسلسل صفحة بيضا بطولة الفنانة حنان مطاوع على منصة Watch It وقناة ON E، ولاقت الحلقات الأولى من المسلسل استحسان الجمهور خاصة أنها تضمنت مفاجآت عديدة وألغاز وغموض.

العمل ينتمي إلى المسلسلات الثلاثينية، حيث إنه مكون من 30 حلقة، ويعرض بمعدل 5 حلقات أسبوعيًا من السبت إلى الأربعاء على منصة واتش ات، وذلك في تمام الساعة ٦ مساء، بينما يعرض من الأحد إلى الخميس في تمام السابعة مساء على ON E.

مسلسل صفحة بيضاء

وتلعب حنان مطاوع شخصية أستاذة جامعية تتعرض للعديد من المشاكل خلال أحداث المسلسل، وتربطها علاقة صداقة بالفنانة مها نصار، وتحاول حنان أن تصل لحل لكل الأزمات التي ستمر بها ولكنها تفشل في البداية، وفي نهاية العمل تصل لما تريد.



مسلسل صفحة بيضاء

مسلسل صفحة بيضا تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن، وبطولة حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار أحمد الشامي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، حسن العدل، وعدد آخر من الفنانين.

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