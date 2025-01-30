هل يفرض القانون علاج المريض النفسي دون رغبته؟

في ساحة الجدل الطبي والقانوني، يطفو على السطح سؤال شائك: هل يجوز إجبار المريض النفسي على تلقي العلاج دون موافقته، بين الحقوق الفردية والمصلحة العامة، يبقى التوازن دقيقًا، خاصة حين يتعلق الأمر بحياة المريض وسلامة من حوله.

التدخل القسري ضرورة لإنقاذ حياة المريض النفسي

يرى الأطباء النفسيون أن بعض الاضطرابات العقلية، مثل الفصام الحاد أو الاضطراب الوجداني ثنائي القطب في نوباته الحادة، قد تفقد المريض القدرة على اتخاذ قرارات عقلانية بشأن علاجه، ما يجعل التدخل القسري ضرورة لإنقاذ حياته أو حماية الآخرين من أي تصرفات قد تصدر عنه تحت تأثير المرض.

في هذا السياق، تضع معظم القوانين الطبية قيودًا صارمة على فرض العلاج دون إرادة المريض، حيث يُشترط عادةً تقييم طبي دقيق وإثبات أن المريض يشكل خطرًا على نفسه أو على المجتمع.

في مصر، ينظم قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 هذه المسألة، حيث يجيز إدخال المريض النفسي إلى المستشفى دون إرادته في حالتين: الأولى إذا شكَّل خطرًا على نفسه أو الآخرين، والثانية إذا لم يكن قادرًا على تلبية احتياجاته الأساسية مثل الطعام والملبس.

ورغم ذلك، تظل هذه الإجراءات خاضعة للرقابة، إذ يتطلب القرار تقريرًا طبيًا من مختصين وموافقة لجان متخصصة لضمان عدم انتهاك حقوق المرضى.

موقف النشطاء من علاج المريض النفسي دون رغبته

لكن على الضفة الأخرى، يرفض بعض الناشطين في مجال حقوق الإنسان هذا التدخل القسري، معتبرين أنه انتهاك لحرية الفرد في تقرير مصيره، حتى لو كان مريضًا.

ويؤكدون أن الإجبار على العلاج قد يولد صدمة نفسية إضافية، تعزز من مقاومة المريض للعلاج بدلًا من مساعدته.

وبينما تتباين الآراء بين الضرورة الطبية واحترام الحرية الشخصية، يبقى التحدي الحقيقي هو إيجاد صيغة تضمن للمريض الحماية والرعاية دون المساس بكرامته وحقوقه، وهو ما يجعل هذا الملف من أكثر القضايا الطبية إثارة للجدل في العصر الحديث.

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