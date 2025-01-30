تشكيل لجنة برلمانية لدراسة تخصيص 100 فدان بزراعة القاهرة لإقامة مشروعات خدمية

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب أحمد السجيني، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن سرعة الموافقة على تخصيص مساحة 100 فدان من الأراضي المخصصة لكلية الزراعة - جامعة القاهرة – بنطاق حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة، وذلك لإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية (تعليمية – صحية – رياضية – ثقافية) نظرًا لنقص الخدمات الشديد الذي يعاني منه الحي، فضلًا عن إنشاء وحدات سكنية للمواطنين.

اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة.

من جانبه أكد ممثل كلية الزراعة بجامعة القاهرة، أهمية الأرض للجامعة لاستخدامها في الأبحاث خاصة في ظل تعدد تخصصات الكلية، وأهمية الأرض للكلية، وضرورة أن تكون على مقربة من الكلية.

وقال النائب أحمد السجينى، إن الجميع لا يختلف على أهمية الأرض بالنسبة لكلية الزراعة بجامعة القاهرة.

فيما أكد النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، أن الأمر يبدو وأنه احتفاظ بملكية ليس أكثر، قائلا: علينا أن نبدل الأدوار لمعرفة المعاناة التي يعيشها المواطنين، وفي نفس الوقت أهمية البحث العلمي ولكننا لا نستحوذ على شيء، ولا نريد الاحتفاظ بالأرض لمجرد الاحتفاظ فقط.

وتساءل هشام حسين: ماذا لو كان هناك توجيه من القيادة السياسية مثل ما تم في الهجان بالتعامل مع هذا الأمر؟.

وقال: على سبيل المثال تم نقل جامعة حلوان بالكامل لمنطقة عين حلوان عدا كليتين فقط، وماذا لم تم الأمر مع كلية الزراعة جامعة القاهرة؟.

واقترح هشام حسين، بدراسة الأمر لتعظيم الاستفادة للمواطنين وللكلية في نفس الوقت، وعدم التمسك بالأرض من أجل التمسك فقط.

تشكيل لجنة لدراسة استقطاع قطعة أرض لإقامة مشروعات لصالح الجيزة

وطالب النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، تشكيل لجنة فرعية برئاسة وكيل اللجنة النائب وفيق عزت، لدراسة كافة المستندات المقدمة من كلية الزراعة جامعة القاهرة، وما سوف تطلبه الجلسة خلال هذا الاجتماع من الجامعة من رؤيتها بشأن محل طلب المناقشة.

وقال: لها أن تطلب مستندات من أي جهة، وضم ما تراه مناسبا وموافاة اللجنة بتقرير شامل خلال 45 يوما من اليوم، بما تم في هذا الصدد لعقد اجتماع موسع للبت في الأمر.

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