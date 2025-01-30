الخميس 30 يناير 2025
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سياسة

محافظ الجيزة يكشف موقف صرف تعويضات نزع الملكية لمشروع محور حسب الله الكفراوي

اجتماع لجنة الإدارة
اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم

 كشف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، تلقي إفادة من وزارة المالية، بالحصول على 299 مليون جنيه، لبدء صرف التعويضات لأهالي منطقة منيل شيحة وطموه، بعد نزع الملكية لصالح مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوي، وفقا للمسارات القانونية تباعا.

 

اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة تأخر صرف التعويضات للأهالي

 جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، أثناء مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب حسام عاشور، بشأن تأخر صرف التعويضات بمشروع إنشاء امتداد محور حسب الله الكفراوى، لأهالى منطقة منيل شيحة وطموه - بمحافظة الجيزة. 

 

موقف محطات رفع مشروعات الصرف الصحي في بولاق

 كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب مقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن تحديد موقف محطات رفع الصرف الصحي القديمة بحي بولاق الدكرور- محافظة الجيزة، ودراسة إمكانية إلغائها بعد تنفيذ مشروع خط انحدار الصرف الصحي الجديد الجاري تنفيذه لخدمة المنشآت الحكومية، فضلًا عن تنفيذ خط مياه شرب جديد قطر 300مم بداية من قسم شرطة بولاق الدكرور وحتى شارع حسن حمدي، وكذا تنفيذ خط تصريف مياه الأمطار.  

من جانبه طالب النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، بضرورة التنسيق بين التعليم العالي ومياه الشرب للبت في الأمر، مع إفادة اللجنة بما تم من قرار على وجه السرعة.

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