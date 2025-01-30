ختام دورة التدريب الرياضي حول "تأثير طرق الاستشفاء على الأداء" بكفر الشيخ

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، الدورة التدريبية، بعنوان "دور محلل الأداء في الأجهزة الفنية وتأثير طرق الاستشفاء على تطوير الأداء"، اليوم الخميس بمشاركة المدربين الرياضيين وخريجي كليات التربية الرياضية،والعاملين بقطاع الرياضة بالمديرية ومراكز الشباب الأندية ضمن الخطة التنفيذية لإدارة الأداء الرياضي للعام المالي 2025/2024.

وأشار الدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، خلال محاضرته بالدورة التدريبية إلى أحدث تقنيات الاستشفاء الرياضي وتأثيرها على تحسين الأداء البدني وتقليل معدلات الإجهاد والإصابات، بما يسهم في رفع كفاءة الرياضيين وتعزيز جاهزيتهم للمنافسات المختلفة.

وأكد أن الاستشفاء العضلي بعد التمرين هو العملية التي يستعيد خلالها الجسم حالته الطبيعية بعد ممارسة النشاط البدني، خاصة التمارين الشاقة. خلال التمرين، تتعرض العضلات للإجهاد، مما يؤدي إلى تمزقات دقيقة في الألياف العضلية، بالإضافة إلى استنزاف مخازن الطاقة وزيادة تراكم نواتج الأيض مثل حمض اللاكتيك الاستشفاء العضلي يشمل عدة مراحل وعوامل تساعد الجسم في التعافي وبناء العضلات بشكل أقوى.

ـ شباب كفر الشيخ: نحرص علي تقديم برامج التغذية الرياضية

وأشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى أن المديرية تحرص على تقديم البرامج التدريبية فى مجال إصابات الملاعب والتأهيل وعلم النفس الرياضي، وبرامج التغذية الرياضية وعلم الإدارة الرياضية ودور علم الحركة، والتدريب الرياضي وكذلك البرامج الترويحية ودعم وتنمية مهارات شباب الرياضيين من كليات التربية الرياضية التي تؤهلهم لسوق العمل وصقلهم بالخبرات المطلوبة، لتجهيزهم لمواجهة تحديات التدريب وبناء فرق رياضية على أسس علمية حديثة، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين المديرية وكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ.

وقد تم توزيع شهادات حضور الدورة التدريبية على المشاركين، وجاء الختام بحضور مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، والدكتور جمال الشهاوى،مدير إدارة الأداء الرياضي بالمديرية ومتابعة تنفيذ محمود سلطح.

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