مصرع مزارع إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين فى قنا

لقي مزارع مصرعه، بطلق ناري خرطوش إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية، في قرية القارة، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بمصرع مزارع بطلق ناري في قرية القارة التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع “أ.ح”، في الخمسينيات من عمره بطلق ناري خرطوش على يد آخرين بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية في قرية القارة مركز أبوتشت.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى أبوتشت تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

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