براءة راقصة شهيرة من تهم التحريض على الفسق والفجور والدعارة

قضت محكمة الجيزة ببراءة راقصة شهيرة، من تهم التحريض على الفسق والفجور والدعارة عن طريق الإغراءات، وتعاطي المواد المخدرة.

التفاصيل الكاملة في تقديم راقصة شهيرة إلى محكمة الجنايات

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة عن التفاصيل الكاملة في تقديم راقصة شهيرة إلى محكمة الجنايات، حيث تضمنت مذكرة الإحالة عدة اتهامات أبرزها التحريض على الفسق والفجور، وتعاطي المواد المخدرة.

وذكرت مذكرة الإحالة أن المتهمة، بتاريخ 4 يونيو 2024، حازت مواد مخدرة بغرض التعاطي، دون أي سند قانوني، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، وضبط بحوزتها مواد مخدرة من نوع "ترامادول - حشيش" بغرض التعاطي.

وارتكبت أفعالًا تمثل انتهاكًا للمبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، من خلال التحريض على الفجور والدعارة باستخدام الإغراء، وأنشأت وأدارت حسابًا إلكترونيًا على شبكة الإنترنت بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون.

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