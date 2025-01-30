حماس: المواقف المصرية والأردنية تقطع الطريق على أحلام ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين

قال المستشار الإعلامي لحركة حماس الفلسطينية، طاهر النونو، إن "المواقف المصرية والأردنية والعربية من مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، تقطع الطريق على تطلعات ترامب".

الموقف المصري هو رفض التهجير

وقال النونو خلال مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي": "الموقف المصري هو رفض التهجير، وإخواننا في الأردن، أيضًا أكدوا على رفض التهجير، وهناك موقف عربي شامل يرفض التهجير، بالتالي هذا المثلث من المواقف مهم ويقطع الطريق على أحلام ترامب".

وأضاف: “ليس كل ما يتمنى ترامب يمكن أن يحدث، هو قبل ذلك حاول فرض صفقة القرن وفشل، وأي مشروع يتعارض مع حقوق الشعب الفلسطيني، نحن بالتأكيد سنفشله”.

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