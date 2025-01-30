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رياضة

في غياب صلاح، الكشف عن المرشحين لجائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي

افضل لاعب، فيتو
افضل لاعب، فيتو

كشفت رابطة البريميرليج عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر يناير والتي شهدت غياب النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الشهر 

1. فيل فودين لاعب مانشستر سيتي:  
  - لعب 4 مباريات.  
  - سجل 6 أهداف.  
  - صنع هدفًا واحدًا.  

2. كودي جاكبو لاعب ليفربول:  
  - لعب 4 مباريات.  
  - سجل 3 أهداف.  
  - صنع هدفًا واحدًا.  

3. ديان هويسين مدافع بورنموث:  
  - لعب 4 مباريات.

4. ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل:  
  - لعب 4 مباريات.  
  - سجل 5 أهداف.  
  - صنع هدفًا واحدًا.  

5. جاستن كلويفرت لاعب بورنموث:  
  - لعب 4 مباريات.  
  - سجل 5 أهداف.  
  - صنع هدفين.  

6. فيليبي ماتيتا لاعب كريستال بالاس:  
  - لعب 4 مباريات.  
  - سجل 4 أهداف.  
  - لم يصنع أي هدف.  

7. بريان مبيومو لاعب برينتورد   
  - لعب 5 مباريات.  
  - سجل 4 أهداف.  
  - صنع هدفًا واحدًا.  

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