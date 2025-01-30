الخميس 30 يناير 2025
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محافظات

إصابة عاملين سقطا من أعلى سقالة داخل مسجد بقنا

إسعاف
إسعاف

 أصيب عاملين، اليوم الخميس، إثر سقوطهما من أعلى سقالة داخل مسجد في قرية العليقات مركز قوص، جنوب محافظة قنا، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

 

تفاصيل البلاغ بقنا

 وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بإصابة عاملين إثر سقوطهما من أعلى سقالة في قرية العليقات مركز قوص.

وبعد الفحص تبين إصابة “أ.ب” يبلغ من العمر 29 عامًا، و"م.أ.ع" يبلغ من العمر 35 عامًا، إثر سقوطهما من أعلى سقالة داخل مسجد خلال ترميمه في قرية العليقات مركز قوص.

 

وتم نقل العاملين إلى مستشفى قفط لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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