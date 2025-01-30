رئيس حي وسط الإسكندرية يتفقد سوق المزارعين لليوم الواحد (صور)

قام الدكتور مصطفى العرابي رئيس حي وسط بالإسكندرية اليوم الخميس، بجولة تفقدية داخل سوق اليوم الواحد المقام بجراح سينما أمير بمحطة الرمل وسط المحافظة.

حرص العرابي على متابعة كافة الباكيات والاستماع إلى آراء ومقترحات مرتادي السوق، للتعرف على مدى رضاهم عن اسعار وجودة السلع المقدمة، حيث أشاد الجميع بحسن تعامل البائعين في تقديم الخدمة.

كما أكد البعض من المواطنين، أن جودة المعروضات متميزة، وخاصة الخضراوات والفواكه واللحوم والدواجن وبأسعار مناسبة ومخفضة بداخل سوق المزارعين لليوم الواحد.

كما حرص العرابي علي الحديث مع البائعين، والتأكد من عرض قائمة بالأسعار، وان يتم تحديث القائمة أسبوعيا بحيث تشمل المعروضات الجديدة.

وفي السياق ذاته تفقد العرابي الخدمات الطبية التي تقدم لمواطني السوق في إطار مبادرة 100 مليون صحة، التي تشمل الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة “الضغط والسكر”، وكذا الكشف المبكر عن الأورام، الذي يشمل تحويل حالات البروستاتا إلى معامل مجانية بالتنسيق مع منطقة وسط الطبية.

ويذكر أن سوق اليوم الواحد بحي وسط يقام كل خميس من التاسعة صباحا حتي الخامسة مساء، بالتعاون بين محافظة الإسكندرية والغرفة التجارية، في إطار حرص المحافظة علي تقليل حلقات التداول الوسيطة للسلع بين التجار والمستهلكين وإتاحة السلع من البائع مباشرة إلى المستهلك بأسعار مخفضة. للسيطرة على الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين،وجاري المتابعة.

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