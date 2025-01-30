الخميس 30 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس حي وسط الإسكندرية يتفقد سوق المزارعين لليوم الواحد (صور)

الإسكندرية
الإسكندرية

قام الدكتور مصطفى العرابي رئيس حي وسط بالإسكندرية اليوم الخميس، بجولة تفقدية داخل سوق اليوم الواحد المقام بجراح سينما أمير بمحطة الرمل وسط المحافظة.

محافظ الجيزة يكشف موقف صرف تعويضات نزع الملكية لمشروع محور حسب الله الكفراوي

مدبولي: توجيهات للقطاع الخاص في مصر بإقامة استثمار مشترك مع العراق

 

حرص العرابي على متابعة كافة الباكيات والاستماع إلى آراء ومقترحات مرتادي السوق، للتعرف على مدى رضاهم عن اسعار وجودة السلع المقدمة، حيث أشاد الجميع بحسن تعامل البائعين  في تقديم الخدمة.

كما أكد البعض من المواطنين، أن جودة المعروضات متميزة، وخاصة الخضراوات والفواكه واللحوم والدواجن وبأسعار مناسبة ومخفضة بداخل سوق المزارعين لليوم الواحد.

كما حرص العرابي علي الحديث مع البائعين، والتأكد من عرض قائمة بالأسعار، وان يتم تحديث القائمة أسبوعيا بحيث تشمل المعروضات الجديدة.

وفي السياق ذاته تفقد العرابي الخدمات الطبية التي تقدم لمواطني السوق في إطار مبادرة 100 مليون صحة، التي تشمل الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة “الضغط والسكر”، وكذا الكشف المبكر عن الأورام، الذي يشمل تحويل حالات البروستاتا إلى معامل مجانية بالتنسيق مع منطقة وسط الطبية.

ويذكر أن سوق اليوم الواحد بحي وسط يقام كل خميس من التاسعة صباحا حتي الخامسة مساء، بالتعاون بين محافظة الإسكندرية والغرفة التجارية، في إطار حرص المحافظة علي تقليل حلقات التداول الوسيطة للسلع  بين التجار والمستهلكين  وإتاحة السلع من البائع مباشرة إلى المستهلك بأسعار مخفضة. للسيطرة على الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل  المواطنين،وجاري المتابعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفى العرابي حي وسط بالاسكندرية سينما امير الغرفة التجارية بالإسكندرية

مواد متعلقة

الدشاش يحصد 959 ألف جنيه في إيرادات الأربعاء

رئيسا وزراء مصر والعراق يشهدان التوقيع على 12 وثيقة تعاون

دفاع المتهمين بقتل ابنتهم في 15 مايو: الجريمة وليدة اللحظة
ads

الأكثر قراءة

شقيقة أمح الدولي تكشف حقيقة وفاته

محافظ الجيزة يكشف أمام محلية النواب ضوابط إنشاء الطرق الجديدة

علاء مبارك يرفض إعادة إعمار غزة ويكشف سر مخاوفه من بناء القطاع

لاعب وسط الزمالك يرفض تجديد عقده

الزمالك: جناح أيسر أجنبي اقترب من الانتقال للنادي

أشرف بن شرقي يظهر في ملعب التتش للاجتماع بكولر ورمضان

بالرقم القومى والاسم، نتيجة الصف الرابع الابتدائى فى القاهرة

مقتل حارق المصحف بالرصاص في السويد

منوعات

المزيد

شاب تركي يتراجع عن إنهاء حياته في المحاولة 232

هايلي بيبر تحقق مبيعات بـ 90 مليون دولار في شهرين

فنسنت دونوفريو: مسلسل DAREDEVIL سيفتح الباب لشيء رائع في عالم مارفل

حفل زفاف فريد بالعراق، مأذون كفيف يعقد قران عروسين أصمين

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس 30-1-2025

قفزة في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الخميس

سعر كيلو السكر اليوم الخميس 30-1-2025 في الأسواق

أسعار الشوفان اليوم الخميس 30-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

الشروط والتخصصات والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادة اللغة الإنجليزية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شهر شعبان، فضائله والأعمال المستحبة فيه

حكمة هارون مع بني إسرائيل، تفسير الشعراوي للآية 90 بسورة طه (فيديو)

ما معنى الرجع، وعلاقته بالملائكة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية