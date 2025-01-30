450 مليون دولار قيمة صادرات مصر من دقيق القمح خلال 2024

أكد الدكتور تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن صادرات مصر من دقيق القمح ارتفعت بنسبة 69.3% خلال العام الماضي لتصل إلى 1.129 مليون طن مقابل 667 ألف طن خلال 2023.

صادرات مصر من دقيق القمح

كما ارتفعت صادرات مصر من دقيق القمح بنسبة 15% خلال 2024، لتبلغ 450 مليون دولار مقابل 392 مليون دولار خلال 2023، جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديرى للصناعات الغذائية لاستعراض الدراسة التسويقية عن دقيق القمح.

د تميم الضوى

وأشار إلى استحواذ 5 دول على 96% من صادرات مصر من دقيق القمح خلال 2024 بقيمة 432 مليون دولار وبحجم 623 ألف طن، حيث تستحوذ السودان ومدغشقر على 61% من القيمة. ولفت الضوى إلى أن أهم الدول المستوردة لدقيق القمح جاءت كالتالى:

1- تستحوذ السودان على 47% من صادرات مصر من دقيق القمح خلال 2024، رغم تراجع قيمة الصادرات لها بنسبة 16% لتبلغ 211 مليون دولار لتصدير 367 ألف طن مقابل 252 مليون دولار.

2- تستحوذ مدغشقر على 14% من الإجمالي مع ارتفاع الصادرات لها بنسبة 52% لتصل إلى 61 مليون دولار وتصدير كمية باجمالى 103 آلاف طن مقابل 40 مليون دولار.

3- ارتفاع صادرات مصر من دقيق القمح إلى الصومال لتصل إلى 60 مليون دولار من خلال تصدير 56 ألف طن مقابل 22 مليون دولار خلال 2023 بنسبة نمو 171% لتستحوذ على 13% من الإجمالي.

4- تستحوذ فلسطين على 12% من صادرات مصر من دقيق القمح خلال 2024، بنسبة نمو 120% لتصل الى 54 مليون دولار لتصدير 34 ألف طن مقابل 25 مليون دولار.

5- ارتفعت صادرات مصر من دقيق القمح إلى اليمن بنسبة 74% لتبلغ 46 مليون دولار لتصدير 63 ألف طن مقابل 27 مليون دولار.

6- تراجعت صادرات مصر من دقيق القمح إلى الإمارات لتصل إلى مليون دولار مقابل 4 ملايين دولار بتراجع 82%.

7- ارتفعت صادرات مصر من دقيق القمح إلى تشاد لتبلغ 5 ملايين دولار خلال 2024 مقابل 0.1 مليون دولار خلال 2023 بنمو 5166%.

8- ارتفعت صادرات مصر من دقيق القمح إلى غانا بنسبة 1099% لتصل إلى مليون دولار مقابل 0.05 مليون دولار.

9- وارتفعت مصر من دقيق القمح إلى جيبوتي بنسبة 133% لتبلغ 9 ملايين دولار مقابل 4 ملايين دولار.

وأشار الضوى إلى أن صادرات مصر من دقيق القمح تضاعفت 10 مرات على مدار الـ 10 سنوات الماضية، حيث كان يتم تصدير 111 ألف طن بقيمة 46 مليون دولار.

ولفت الضوي إلى صادرات دقيق القمح كانت قد تعرضت للانخفاض نتيجة قرارات حظر التصدير للحفاظ على الأمن الغذائي لمصر سواء في العام الأول لجائحة كورونا 2020 بنسبة 22%، وكذلك 2022 نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية بنسبة 26%، ولكنها قفزت في 2023 بنسبة 168%.

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