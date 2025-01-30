الخميس 30 يناير 2025
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إصابة 14 شخصا في حادث تصادم بالمنيا

إسعاف المنيا
إسعاف المنيا

 أصيب 14 شخصا إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل بأخرى ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي المار بنطاق محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 14 شخصا في تصادم نصف نقل بأخرى ربع نقل في المنيا

 تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل مع أخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا أمام مدخل مدينة المنيا.

 

إصابة 14 شخصا في تصادم في المنيا 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية  في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 14 شخصا تنوعت إصابتهم  بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

 

مستشفى الصدر بالمنيا

 جرى نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالمنيا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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