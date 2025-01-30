تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد

يترقب أولياء الأمور من أهالي محافظة بورسعيد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

وتأخر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية هذا العام الدراسى لأول مرة منذ سنوات.

سبب تأخر إعلان بورسعيد نتيجة الاعدادية

وقالت مصادر: إن سبب تأخير ظهور النتيجة يرجع إلى تحويل نظام الامتحانات من البابل شيت إلى البوكلت وهو ما يتطلب قوى بشرية فى التصحيح اليدوي بغير البابل شيت الذي يتم تصحيحه إلكترونيا.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية ببورسعيد

وعن موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية ببورسعيد قال مصدر في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة: إنه من المقرر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول الأسبوع القادم بعد اعتماد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد لها رسميا

وأكد المصدر انتهاء أعمال التصحيح بالفعل، وأنه جاري رصد الدرجات لجميع الطلاب.

وكانت مديرية التربية والتعليم قد أعلنت في تصريحات صحفيه لها أن جميع أعمال التصحيح ورصد الدرجات للشهادة الإعدادية تسير وفق خطة منظمة تضمن الدقة والشفافية، تحت إشراف لجان متخصصة لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.