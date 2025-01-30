الخميس 30 يناير 2025
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حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة الاتجار في الحشيش بعين شمس

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض بمنطقة عين شمس.
وأثبت تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات عبارة عن كيس بلاستيك أسود اللون يحتوي علي كيلو جرام من الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وكان قسم شرطة عين شمس تلقي معلومات تفيد بحيازة شخصين المواد المخدرة وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين.


وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطلين  لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس، حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتها كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول، سلاح أبيض مطواه.


وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار غير مشروع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنايات القاهرة منطقة عين شمس قسم شرطة عين شمس

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