الخميس 30 يناير 2025
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سياسة

ملتقى الحوار يعقد ندوة بالأمم المتحدة حول إجراءات العدالة في مصر (صور)

فعالية لملتقى الحوار
فعالية لملتقى الحوار بالأمم المتحدة، فيتو

 عقدت مؤسسة ملتقى الحوار الحاصلة على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، حدثا جانبيا بمقر المجلس الدولى لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، تحت عنوان "إجراءات العدالة في مصر ".

فعالية ملتقى الحوار بالأمم المتحدة 

 تحدث في الفعالية  سعيد عبدالحافظ المحامى رئيس المؤسسة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وسميرة لوقا، خبيرة التنمية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور أيمن زهري الخبير في قضايا اللاجئين والهجري، وهاني الأسودي، مدير مركز حقي بجنيف، وأدار النقاش  ليزا بدوي، الخبيرة في قضايا المرأة واستشاري قضايا النوع.

 

دور المجتمع المدني 

 وقدم المتحدثون عرضا لدور المجتمع المدني في ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم وكذلك دور المجتمع المدنى في تقديم معلومات الرصد والتوثيق ذات الصلة بحقوق الإنسان لمؤسسات الدولة من أجل العمل المشترك لتحديث حياة المواطنين السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

الحوار بين الحكومة والمجتمع المدني 

 وأكد سعيد عبدالحافظ، أن المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لا يمكن لها أن تعمل بمعزل عن مؤسسات الدولة، وأن المفاوضات الدائمة بينها وبين الحكومة كانت ولا تزال قائمة ومستمرة في إطار الثقة والاحترام المتبادل للعمل على ضمان تمتع كافة المواطنين بحقوقهم دون تمييز.

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الاستعراض الدوري الشامل لمصر ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان الاستعراض الدوري الشامل
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