الخميس 30 يناير 2025
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سياسة

مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة

التعدى على الاراضى
التعدى على الاراضى الزراعية،فيتو

 تسعى الحكومة إلى فرض السيطرة على حالة الفوضى التي نالت من الرقعة الزراعية وتعمد بعض المواطنين التعدي على الأراضي الزراعية دون وجه حق، ضاربين بتحذيرات الحكومة عرض الحائط، لذا عمدت الدولة إلى وضع عقوبات واضحة ومحددة من أجل وقف الزحف العمراني على المناطق الزراعية.

عقوبة التعدي على الأراضى الزراعية

ونصت المادة 372 مكررًا، من  قانون العقوبات، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.

وقوع الجريمة بالتحايل 

 وأشار القانون إلى أن “في حال وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه، على أن تضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود”.

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