لاعب سلة المشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ ينضم لمعسكر المنتخب

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، انضمام اللاعب أدهم وسيم بشته، لاعب سلة المشروع القومي للموهبة، لمعسكر إعداد المنتخب الوطنى بالمركز الأوليمبي بالمعادي، استعدادا لخوض البطولة العربية والأفريقية تحت 18 سنة وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

شباب كفر الشيخ: ندعم الأبطال الرياضيين دائما

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن هذه هى المرة الثالثة لاستدعاء اللاعب أدهم بشتة، للانضمام لمعسكر المنتخب، فقد سبق أن التحق بمعسكر المنتخب فى الإسكندرية والقاهرة على مدار 2024، مشيدًا بالمستوى الفني للاعب وجهود القائمين على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ، بقيادة عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة والدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي والمدير الفنى الكابتن أحمد العطافي، مؤكدًا دعم المديرية للأبطال الرياضيين واستمرار المشاركة فى اللقاءات الودية لتطوير وصقل مهارات اللاعبين.

جدير بالذكر، أن اللاعب كان ضمن أربعة من اللاعبين من أبناء المشروع القومي للموهبة، الذين شاركوا فى ختام معسكر Jr.NBA على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة التى اختتمت فى 13 أغسطس 2024 بالإضافة إلى النتائج المتميزة التي حققها اللاعبين فى المباريات الودية أمام الفرق من الهيئات الرياضية المختلفة على مستوى الجمهورية.

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