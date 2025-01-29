دورة تدريبية عن تأثير طرق الاستشفاء على الأداء بشباب كفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، الدورة التدريبية في التدريب الرياضي، بعنوان "دور محلل الأداء في الأجهزة الفنية وتأثير طرق الاستشفاء على تطوير الأداء"، وذلك خلال الفترة من 29 ل 30 يناير 2025، وتستمر حتى الغد بمشاركة مدربين رياضيين وخريجي كليات التربية الرياضية،والعاملين بقطاع الرياضة بالمديرية ومراكز الشباب الأندية ضمن الخطة التنفيذية لإدارة الأداء الرياضي للعام المالي 2025/2024، بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

مناقشة التدريب الرياضي ودور المحلل

ناقش الدكتور احمد زينه، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، خلال محاضرته بالدورة التدريبية

مفهوم التدريب الرياضي، مبادئ التدريب الرياضي، ودور محلل الأداء وأهميته داخل الاجهزه الفنيه ومساعدته على تطوير الاداء وارتفاع المستويات الرياضيه،وتقنين الاحمال التدريبية والتى من دورها تحد من حدوث الإصابة.

من جانبه، قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المديرية تحرص على تقديم البرامج التدريبية فى مجال إصابات الملاعب والتأهيل وعلم النفس الرياضي، وبرامج التغذية الرياضية وعلم الإدارة الرياضية ودور علم الحركه، والتدريب الرياضى وكذلك البرامج الترويحية ودعم وتنمية مهارات شباب الرياضيين من كليات التربية الرياضية التي تؤهلهم لسوق العمل وصقلهم بالخبرات المطلوبة، لتجهيزهم لمواجهة تحديات التدريب وبناء فرق رياضية على أسس علمية حديثة، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين المديرية وكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ

جاء ذلك بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور احمد زينه عميد كلية التربية الرياضيه، محاضر الدورة التدريبية، وعبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة والدكتور جمال الشهاوي مدير إدارة الأداء الرياضي

وتنفيذ محمود سلطح وفريق عمل الأداء الرياضي

تكوت ختام الدوره التدريبيه غدا بحضور الدكتور عبدالحليم عكاشة، أستاذ الإصابات الرياضية والتأهيل البدني ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية السابق، ويتحدث عن طرق الإستشفاء وتأثيرها على الاداء

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