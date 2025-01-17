الجمعة 17 يناير 2025
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سياسة

بعد تمديده، تعرف على آخر موعد للاشتراك في مشروع علاج الصحفيين

الكاتب الصحفي جمال
الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، فيتو

أعلن الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة قرر مد فترة تلقي طلبات الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين وأسرهم حتى 6 فبراير المقبل.

 

الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين 

وأشار في تصريحات صحفية إلى أنه تلقى الطلبات تتم يوميًّا عدا الجمعة من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً.

 

رسوم مشروع علاج الصحفيين 

وأكد «عبد الرحيم» أنه مُتاح تجديد الاشتراك، خصمًا من بدل التكنولوجيا والتدريب لكل الزملاء المشتركين من الصحف الحزبية والخاصة بتحرير وإرسال صورة استمارة الاشتراك عبر واتس آب، كما يمكنهم التعديل بالحذف، أو الإضافة بموجب مستند، على رقم (01099756266).

اشتراك الفرد  325 + 25 جنيه كارنيه.
الأسرة يتم إضافة 25 جنيه.
والأقارب أي فرد بـ200 جنيه.

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