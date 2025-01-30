الخميس 30 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط عنصر إجرامى للاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ببنى سويف

ضبط عنصر إجرامى للاتجار
ضبط عنصر إجرامى للاتجار بالأسلحة النارية

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط عنصر إجرامى تخصص نشاطه فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ببنى سويف.


 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بنى سويف مزاولة (عنصر إجرامى – مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطى) نشاطًا إجراميًا تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذًا من محل إقامته مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

ضبط 6 طن أسمدة زراعية مجهولة بالصالحية الجديدة   

ضبط 7 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبى خلال 24 ساعة

 

الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ببنى سويف


عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وعثر بحوزته على (بندقية خرطوش – 9 فرد محلى - عدد من الطلقات).

 

 وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة. 

 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأسلحة النارية أمن بني سويف النيابة العامة ضبط عنصر إجرامي قطاع الأمن العام مديرية أمن بني سويف مركز شرطة الواسطى وزارة الداخلية

مواد متعلقة

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية بالقليوبية

تحرير 1017 مخالفة ملصق إلكتروني خلال 24 ساعة

مكاتب بالمولات، الداخلية تواصل تيسير إجراءات الحصول على الخدمات الشرطية بالجوازات

حالة الطرق اليوم، خريطة الحركة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

الداخلية تمد فعاليات مبادرة "كلنا واحد" بدءا من هذا الموعد بتخفيضات 40%

ضبط تشكيل عصابي لتقليد العملات الأجنبية وترويجها في عين شمس

الأمن يكشف ملابسات فيديو محاولة خطف طفل بأحد شوارع الإسكندرية

القبض على قائد سيارة تحرش بسائحة أجنبية في شرم الشيخ
ads

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي: الصفقة الجديدة لم يتم تداول اسمها بالإعلام

أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم الخميس 30-1-2025 ببداية التعاملات

اللقطات الأولى لحطام الطائرتين الأمريكيتين في واشنطن ومقطع جديد يوثق المأساة (فيديو)

بالاسم، رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي في القاهرة 2025

تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس 30-1-2025 في بداية التعاملات

السيسي معزيا ترامب في حادث تحطم الطائرتين: قلوبنا مع أسر الضحايا في هذا المصاب الأليم

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة وطفاء

أول زعيم عربي يزور سوريا بعد سقوط الأسد ويلتقي الشرع في دمشق اليوم

منوعات

المزيد

حفل زفاف فريد بالعراق، مأذون كفيف يعقد قران عروسين أصمين

بيندكت كامبرباتش يتراجع عن تصريحاته بشأن فيلم Avengers: Doomsday

شرير للإيجار، رجل ماليزي يطلق خدمة فريدة من نوعها

المتحولة كارلا صوفيا جاسكون مهددة بالإيقاف من الأوسكار بعد ترشحها للجائزة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 30-1-2025 بالأسواق

أسعار الزيت اليوم الخميس 30-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 30-1-2025 بالسوق المحلية

أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم الخميس 30-1-2025 ببداية التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

راتب ضخم ونتائج باهتة.. نهاية رحلة جيرارد مع الاتفاق السعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الرجع، وعلاقته بالملائكة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 30 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 30 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية