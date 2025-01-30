ضبط عنصر إجرامى للاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ببنى سويف

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط عنصر إجرامى تخصص نشاطه فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ببنى سويف.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بنى سويف مزاولة (عنصر إجرامى – مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطى) نشاطًا إجراميًا تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذًا من محل إقامته مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ببنى سويف



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وعثر بحوزته على (بندقية خرطوش – 9 فرد محلى - عدد من الطلقات).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

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