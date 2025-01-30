الخميس 30 يناير 2025
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محافظات

مصرع مدرس واصابة والدته على يد شقيقه في قنا

اسعاف
اسعاف

لقي مدرس مصرعه وأصيبت والدته حالتها خطيرة، اليوم الخميس، إثر التعدي عليهما بآلة حادة على يد شقيقه، في قرية العيايشا، مركز قوص، جنوب محافظة قنا، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة على الفور.

 تفاصيل البلاغ بقنا

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قوص مفاده مصرع مدرس وإصابة والدته إثر التعدي عليهما بآلة حادة داخل منزلهما في قرية العيايشا التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص مصرع م، في الخمسينيات من عمره مدرس، وإصابة والدته، إثر التعدي عليهما بآلة حادة على يد شقيقه المتهم ضرب شقيقه ووالدته في قرية العيايشا مركز قوص.

جاري نقل الجثة والمصابة إلى مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

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