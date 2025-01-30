الخميس 30 يناير 2025
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أكاديمية البحث العلمي تعلن فتح باب الترشح لجائزة الـTWAS لعام 2025

اكاديمية البحث العلمي،
اكاديمية البحث العلمي، فيتو
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 أعلنت أكاديمية  البحث العلمي عن فتح باب الترشح لجائزة الـTWAS لعام 2025، حيث تمثل هذه الجائزة فرصة متميزة للعلماء والباحثين لدعم أنشطتهم العلمية وإحراز مزيد من التفوق والريادة  The 2025 TWAS-CAS Young Scientists Award for Frontier Science.

ويأتي ذلك في إطار تعاون أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مع الهيئات والمؤسسات البحثية المختلفة.

وتبلغ قيمة الجائزة 10000 دولار وتمنح للعلماء الشباب في مجال العلوم الفيزيائية بحيث لا يزيد عمر المرشح عن 45 عامًا وهذه الجائزة بالتعاون مع الأكاديمية الصينية للعلوم (CAS)، وللاطلاع علي مزيد من المعلومات والتفاصيل والتقدم من خلال زيارة الروابط التالية:

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علمًا بأن آخر موعد للتقديم إلكترونيًا 14 مارس 2025.

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