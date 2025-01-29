جنح الإسكندرية تصدر حكمًا بحبس محامية شهرًا بتهمة إتلاف ممتلكات المحكمة

قضت محكمة جنح الإسكندرية في القضية رقم 18108 جنح لسنة 2024 بحبس المحامية "أ. م. ط." لمدة شهر مع فرض غرامة مالية وكفالة قدرها ألف جنيه بتهمة إتلاف ممتلكات المحكمة.

وكانت المحامية قد تحولت من مجني عليها إلى متهمة في القضية التي وقعت في حمام محكمة الإسكندرية.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته شرطة النجدة من حرس المحكمة، يفيد بوجود مشاجرة بين مجموعة من المحاميات داخل حمام النساء في المحكمة، مع ورود معلومات عن وجود إصابات بينهن.

وادعت المحامية "أ. م. ط." أنها تعرضت للاعتداء من قبل محاميتين، وتعرضت لإصابات في جسدها، وقامت بنشر هذا الحادث عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التشهير بزميلتيها.

وبناءً على البلاغ، تم إحالة القضية إلى النيابة العامة لتولي التحقيقات، حيث تم توقيع الكشف الطبي على المحامية المدعية.

وتبين من خلال التحقيقات وتحريات المباحث أن المحامية "أ. م. ط." قد تسببت في إصابتها بنفسها، وأنها قامت بتحطيم بعض الممتلكات داخل حمام المحكمة وافتعلت الحادث بهدف توجيه الاتهام إلى زميلتيها، في ظل وجود خلافات سابقة بينهن.

وأمام الأدلة والشهادات التي قدمتها المباحث، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المحامية، التي تحولت من مجني عليها إلى متهمة، مع فرض العقوبات المقررة بحقها.

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