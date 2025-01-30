مصرع سائق بسبب ركنة سيارة في الإسكندرية

لقى سائق مصرعه على يد مندوب مبيعات فى منطقة السيوف، شرق الإسكندرية، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلاف على ركنة سيارة فيما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان من إلقاء القبض على المتهم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

مقتل سائق بسبب ركن سيارة

تلقت مديرية أمن الإسكندرية،إخطارا من العميد ياسر القطان،مأمور قسم شرطة ثان الرمل،يفيد ورود بلاغ من مستشفى شرق المدينة، بوصول المدعو (محمد.ع.خ) ٦٩ سنة،سائق ومقيم شارع الفنان محمد عثمان - منطقة السيوف - دائرة القسم، مصاب بكدمة بالرأس، وتوفى فور وصوله.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط مباحث القسم،إلى المستشفى وتبين من الفحص، حدوث مشادة كلامية بين المتوفى والمدعو (محمود.خ.ر) ٥٣ سنة مندوب مبيعات، مقيم بذات العنوان وذلك بسبب اعتراض الأخير على قيام المتوفى بإيقاف سيارته أمام العقار سكنهما، تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها الأخير عليه بالضرب بالأيدي محدثًا إصابته المنوه عنها، وان المتوفى عقب انتهاء المشاجرة شعر بحالة إعياء فتوجه إلى المستشفى، إلا أنه توفى فور وصوله.

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان من القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بالواقعة، وتبين إصابته بجرح رضي بالرأس، وأضاف بأن المتوفى أحدث إصابته المنوه عنها أثناء المشاجرة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى التحفظ على جثمان المتوفى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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