الأربعاء 29 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رسالة قوية من حماس للسيسي بعد تصريحاته برفض تهجير الفلسطينيين

السيسي، فيتو
السيسي، فيتو

 ثمنت حركة حماس موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتأكيده على ثبات موقف القاهرة بشأن القضية وضرورة إعطاء الفلسطينيين حقهم المشروع.

حماس توجه رسالة للسيسي بعد حديثه عن تهجير الفلسطينيين


وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الأربعاء،  إن الحركة تقدر عاليا الموقف العروبي الذي عبر عنه الرئيس  عبدالفتاح السيسي، برفض أي أفكار أو خطوات لتهجير أهلنا في قطاع غزة أو نقلهم إلى أي جهة تحت أي حجة.

 

اقرأ ايضا: إحلال السلام العادل الدائم في الشرق الأوسط أبرزها، رسائل السيسي لترامب

 

وتابع: "ونثمن تجديد الرئيس السيسي وقوف مصر الدائم إلى جانب قضية فلسطين العادلة ورفض تكرار الظلم التاريخي الواقع عليها".

 السيسي: موقف مصر تاريخي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية


جدير بالذكر أن الرئيس  السيسي،  أكد في كلمة له اليوم، أن موقف مصر تاريخي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، و"لا يمكن أبدا التنازل بأي شكل كان عن الثوابت المصرية والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري"، والمتمثلة في إنشاء الدولة الفلسطينية والحفاظ على مقومات تلك الدولة وبالأخص شعبها وإقليمها.

وشدد على أن "الظلم التاريخي للفلسطينيين وتهجيرهم سابقا لن يتكرر مرة أخرى"، مؤكدا أن "تهجير الفلسطينيين ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".

وأكد الرئيس  السيسي، أن هذا "موقف أمة ولا يتعلق بوجوده أو رحيله عن منصبه، وحذر من أن مخططات تهجير الفلسطينيين، يهدد الأمن القومي المصري وأمن المنطقة برمتها، مشددا على أن مصر لن تتساهل مع تهديد أمنها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي تهجير الفلسطينيين حازم قاسم حركة حماس

مواد متعلقة

الرئاسة التركية: أردوغان يستقبل وفدا من حركة حماس بالقصر الرئاسي

جندي إسرائيلي منتقدا جيش الاحتلال: دمرنا البنية التحتية والمنازل وعجزنا عن مواجهة حماس

مفوض الأونروا ينفي اتهام حماس بتأخير المساعدات إلى غزة

حركة حماس تعلق على رفض مصر مقترح ترامب بتهجير الفلسطينيين (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة صفوف النقل بمحافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس

بعد رأس الحكمة، رئيس الوزراء يكشف السبب وراء تعطل الصفقات الجديدة

مدبولي: الإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة قريبا

رسوب 28 ألف طالب بامتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

القضاء الإداري يلغي قرار التعليم باعتبار التابلت عهدة شخصية

تهدد الاتصالات وشبكات الكهرباء،عاصفة شمسية تضرب الأرض خلال أيام (فيديو)

بنسبة نجاح 85.90%، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

أشرف بن شرقي يوقع عقود انضمامه للأهلي

منوعات

المزيد

مجلة موضة عالمية تشن حربًا على ميلانيا ترامب: أصبحت كالساحر

توقعات بعاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض بسبب ثقب في الغلاف الجوي للشمس

العلماء يدقون ناقوس الخطر بسبب ارتفاع درجات حرارة سطح المحيطات

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 29 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء 2025.1.29

بعد إطلاقها رسميا، طريقة تحصيل تكلفة مكالمات الواي فاي

انخفاض أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

نهاية درامية لملك الحلول في القلعة الحمراء.. علي معلول ومشوار من الإنجازات والأرقام المشرفة مع الأهلي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى البأساء والضراء؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

معرض الكتاب، مطالب بوضع ضوابط صارمة لحماية الاقتصاد من العملات الرقمية والمراهنات الإلكترونية

تفسير حلم الولادة في المنام وعلاقته بانفراج قريب وتحسن الأحوال

المزيد
الجريدة الرسمية