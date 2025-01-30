أيمن سلامة: قرار إسرائيل بحظر الأونروا مخالف لمبادئ القانون الدولي

أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن القرار الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري، يثير جدلًا قانونيا مهما على المستوى الدولي، وأشار إلى أن هذا القرار يتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي والاتفاقات التي أبرمتها مع الأمم المتحدة.

وأوضح سلامة، عبر صفحته على منصات التواصل الاجتماعي، أن "الأونروا" هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تم إنشاؤها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 (د-4) عام 1949، وتعمل بناءً على اتفاقات مع الدول المضيفة، بما في ذلك إسرائيل، التي تعترف بالوكالة ككيان مستقل وفقًا لنظام الأمم المتحدة.

وأضاف أن القرار الإسرائيلي بحظر "الأونروا" يشكل مخالفة لمبادئ القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بحقوق الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة ولفت إلى أن الأمم المتحدة ووكالاتها تتمتع بحصانات وامتيازات محددة بموجب الاتفاقات الدولية، مثل اتفاقية الحصانات والامتيازات الممنوحة للأمم المتحدة، والتي تحميها من التدخلات السيادية للدول الأعضاء، بما في ذلك حظر الأنشطة الإنسانية.

واعتبر سلامة أن أي محاولة إسرائيلية للتدخل في عمل "الأونروا"، سواء عبر الحظر أو تحدي أنشطتها، قد تُعد انتهاكًا لهذه الحصانات الدولية، وتتعارض مع الاتفاقات المبرمة بين إسرائيل والأمم المتحدة. وأكد أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يحق لها اتخاذ إجراءات دبلوماسية أو قانونية ضد إسرائيل لضمان التزامها بالقانون الدولي.

وأشار الخبير القانوني إلى أن التشريعات والقرارات الداخلية الإسرائيلية لا يمكن أن تُستخدم كمبرر لانتهاك التزامات الدولة بموجب القانون الدولي وأوضح أنه في حالة وجود تعارض بين التشريع المحلي والقانون الدولي، فإن الالتزامات الدولية تسود، وفقًا للمبادئ العامة للقانون الدولي.

ويأتي هذا القرار الإسرائيلي في وقت تواصل فيه "الأونروا" تقديم خدماتها الإنسانية والتعليمية والصحية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، مما يثير مخاوف من تدهور الأوضاع الإنسانية في حال تنفيذ الحظر.

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