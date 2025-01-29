محافظ قنا يشهد افتتاح دورة تدريبية في اللغة الإنجليزية للعاملين بديوان المحافظة

شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، انطلاق فعاليات الدورة التدريبية للغة الإنجليزية، تستهدف تأهيل 20 موظفًا من إدارات التعاون الدولي، والاستثمار، والإعلام، ومديري مكاتب القيادات، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي.

وتُعقد هذه الدورة بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب الدكتور محمد كمال، أخصائي بناء القدرات والتطوير المؤسسي بوحدة تنفيذ البرنامج.

تطوير الإدارة المحلية بقنا

ومن جانبه، أكد محافظ قنا، أن التدريب يمثل أحد المحاور الرئيسية في تطوير الإدارة المحلية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار حرص المحافظة على تنمية مهارات العاملين في اللغة الإنجليزية، باعتبارها أداة رئيسية في التواصل الدولي، لا سيما أن العديد من المنظمات الدولية تعتمدها كلغة رسمية، ومن هذا المنطلق، استهدفت المرحلة الأولى الإدارات التي تتطلب طبيعة عملها إتقان اللغة الإنجليزية.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن بناء الإنسان المصري، وتعزيز الاستفادة من التحول الرقمي والإصلاح الإداري، فضلًا عن تطوير كفاءة الكوادر المحلية، بهدف إعداد جيل ثانٍ من القيادات.

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