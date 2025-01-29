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محافظات

محافظ قنا يتفقد المركز التكنولوجي بالديوان العام قبل تشغيله رسميًا

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا،فيتو

تفقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مبنى المركز التكنولوجي التابع لديوان عام المحافظة، والذي تم إنشاؤه بجوار النادي الاجتماعي، وذلك قبل بدء تشغيله الرسمي، رافقه خلال الجولة الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، وحازم محمد، مدير المركز التكنولوجي.

جهود التحول الرقمي وتيسير الخدمات الحكومية

ومن جانبه، أكد محافظ قنا، أن المركز تم تجهيزه بأحدث التقنيات الحديثة والأجهزة المتطورة لتقديم خدمات المرافق المختلفة عبر نظام الشباك الواحد، بما يسهم في تسريع إجراءات المواطنين والاستجابة السريعة لاحتياجاتهم.

كما تم تخصيص شباك خاص لذوي الهمم، بالإضافة إلى إعداد رامب مخصص لضمان سهولة التنقل وتلقي الخدمات.

وأشار محافظ قنا، إلى أن المنظومة الرقمية الجديدة ستتيح للمواطنين تسجيل طلباتهم إلكترونيًا ومتابعة الردود بشكل فوري من خلال مراكز خدمة العملاء، لافتًا إلى أنه تم تدريب الموظفين على تشغيل المنظومة بكفاءة لضمان تقديم الخدمة بأعلى مستوى من الدقة والسرعة.

سداد الرسوم إلكترونيًا بقنا

وأوضح عبد الحليم أن المركز سيمكن المواطنين من إتمام الخدمات الحكومية وسداد الرسوم إلكترونيًا دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات المختلفة، مؤكدا أن هذا المشروع يعد جزءًا من المبادرة القومية لتطوير البنية التحتية الرقمية في مصر، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي ويواكب استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

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