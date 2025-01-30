مدبولي يتوجه إلى بغداد لترؤس اللجنة العليا المصرية العراقية

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مطار القاهرة الدولي، متوجهًا إلى العاصمة العراقية "بغداد" ليترأس مع نظيره العراقي الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين.

رئيس الوزراء يتوجه إلى بغداد ليترأس مع نظيره العراقي الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه، وفقًا لجدول أعمال الزيارة، سيترأس الدكتور مصطفى مدبولي ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، جلسة مباحثات موسّعة للتباحث حول عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأضاف "الحمصاني" أن رئيسي وزراء مصر والعراق سيترأسان كذلك منتدى اقتصاديا سيجمع عددا كبيرا من رجال الأعمال في البلدين؛ لبحث فرص التعاون المشترك في مجالات الاستثمار والتجارة.

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