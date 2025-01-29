مدبولي: الحكومة تتابع أداء الشركات المطروحة لضمان تحقيق العائد للدولة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لديها آلية واضحة لمتابعة أداء الشركات التي تم طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك لضمان تحقيق العائد المطلوب للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن جميع الطروحات التي تمت خلال الفترة الماضية خضعت لإجراءات صارمة لضمان الحوكمة والشفافية، حيث تم تقييم الأصول المطروحة من خلال بنوك استثمار متخصصة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، لضمان توافقها مع القيمة العادلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة لا تكتفي بعملية الطرح فقط، بل تتابع بعد ذلك أداء الشركات لضمان تنفيذ خطط التطوير وزيادة الإنتاجية، موضحًا أن بعض الصفقات تتطلب وقتًا قبل تحقيق عائد ملموس، مثل المصانع المتوقفة التي تحتاج إلى إعادة تأهيل وتشغيل.

وأضاف أن الحكومة أوقفت بالفعل بعض صفقات الطرح في مراحل متقدمة، بعدما تبين أن العروض المقدمة لم تكن على مستوى التقييم الموضوع للأصول، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون في الحفاظ على قيمة أصولها، ولن تبرم أي صفقات لا تحقق العائد الاقتصادي المستهدف.

وشدد مدبولي على أن الحكومة مستمرة في برنامج الطروحات، بما يحقق التوازن بين تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الاقتصاد الوطني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.