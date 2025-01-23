الخميس 23 يناير 2025
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أخبار مصر

الري: استخدام المياه المعالجة فى استصلاح مساحات جديدة من الأراضي بسيناء وغرب الدلتا

وزير الري الدكتور
وزير الري الدكتور هاني سويلم،فيتو
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 عقد الدكتور هانى سويلم  وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا لمتابعة موقف تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الزراعى في مصر، وتدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على تشغيلها.

سويلم: وجود فجوة بين الموارد والاحتياجات المائية في مصر

 وأشار الدكتور سويلم إلى أن وجود فجوة بين الموارد والاحتياجات المائية في مصر، دفعت الدولة المصرية لاتخاذ إجراءات عديدة في مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي على مدى عقود طويلة ماضية بإعادة الاستخدام على امتداد ٥٥ ألف كيلومتر من الترع والمصارف، وأيضًا التوسع مؤخرًا فى مجال معالجة مياه الصرف الزراعى كأحد محاور منظومة الجيل الثاني للري 2.0، وذلك بإنشاء (٣) محطات كبرى للمعالجة في نهاية شبكة الصرف الزراعى (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة) بطاقة إجمالية تصل إلى ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنويًا.

استخدام المياه المنتجة من محطات المعالجة الثلاث فى استصلاح مساحات جديدة من الأراضى الزراعية

 وأشار لزيادة الاعتماد على المعالجة المتطورة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى مصر كأحد أهم الحلول للتوسع في الرقعة الزراعية في مصر، خاصة مع محدودية الموارد المائية والفجوة الكبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية، حيث سيتم استخدام المياه المنتجة من محطات المعالجة الثلاث فى استصلاح مساحات جديدة من الأراضى الزراعية بشمال ووسط سيناء وغرب الدلتا، مع ضرورة مراعاة ودراسة البُعد الخاص بتأثير إستخدام مياه الصرف الزراعى على تزايد معدلات الملوحة في التربة الزراعية التي يتم ريها بهذه المياه المعالجة، واختيار المحاصيل المناسبة للزراعة بما يحقق أعلى عائد اقتصادى.

وأكد على أهمية تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على أحدث تكنولوجيا معالجة المياه وتشغيل وصيانة المحطات الكبرى لمعالجة الصرف الزراعي، حيث أن الانتقال من الجيل الأول إلى الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر يتطلب جيل متطور من المهندسين والفنيين الأكفاء القادرين على تنفيذ هذا التحول الهام، مضيفًا أن منظومة التدريب الجديدة بالوزارة تفرض علي كل مهندسي الوزارة اجتياز عدد محدد من ساعات التدريب سنويًا لضمان استمرارية بناء القدرات ومواكبة التطور التكنولوجي العالمي.

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